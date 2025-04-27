Стив Дэвис назвал «самого потрясающего игрока» на Чемпионате мира по снукеру

Шестикратный Чемпион мира Стив Дэвис рассказал, кто по его мнению, является самым потрясающим игроком на Чемпионате мира, сообщает metrouk Луке Бреселю аплодировали стоя после его великолепного выступления против Дина Джуньху в Крусибле (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира После впечатляющего триумфа Луки Бреселя над Дином Джуньху Стив Дэвис назвал бельгийца «самым зрелищным игроком» на Чемпионате мира по снукеру.