Идет охота на волков: круглогодичный отстрел волков и шакалов хотят разрешить на Кубани после появления хищников у населенных пунктов

Идет охота на волков: круглогодичный отстрел волков и шакалов хотят разрешить на Кубани после появления хищников у населенных пунктовМинприроды Краснодарского края думает о том, чтобы разрешить круглогодичную охоту на волков и шакалов на территории региона.