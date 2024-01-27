Идет охота на волков: круглогодичный отстрел волков и шакалов хотят разрешить на Кубани после появления хищников у населенных пунктов

Идет охота на волков: круглогодичный отстрел волков и шакалов хотят разрешить на Кубани после появления хищников у населенных пунктовМинприроды Краснодарского края думает о том, чтобы разрешить круглогодичную охоту на волков и шакалов на территории региона.
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