Сотрудники управы вручили подарки проживающим в Марьиной роще блокадникам

Ко Дню снятия блокады Ленинграда заместитель главы управы Наталия Бутузова, глава муниципального округа Екатерина Игнатова и молодежная палата района Марьина роща поздравили жителей блокадного Ленинграда с 80-й годовщиной этого события.
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