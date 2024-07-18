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Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до происшествия, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, передает NBC News.

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