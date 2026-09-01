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Агент Головина не исключил, что футболист может покинуть «Монако» до закрытия трансферного окна

Агент Головина не исключил, что футболист может покинуть «Монако» до закрытия трансферного окна

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.

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