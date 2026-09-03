Bild: Две туристки из Германии отравились угарным газом на Майорке

Две туристки из Германии были найдены без сознания в гостиничном номере на Майорке 30 августа. Причиной стала утечка угарного газа из трубы.
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