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Севший на мель сухогруз может угрожать экологии из-за нефтепродуктов на борту

Севший на мель сухогруз может угрожать экологии из-за нефтепродуктов на борту

РЕН ТВ В Приморье к судну "Русский Восток", которое село на мель во время шторма, 11 сентября прибыл буксир, который должен убрать сухогруз.

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