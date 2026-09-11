Севший на мель сухогруз может угрожать экологии из-за нефтепродуктов на борту

РЕН ТВ В Приморье к судну "Русский Восток", которое село на мель во время шторма, 11 сентября прибыл буксир, который должен убрать сухогруз.
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