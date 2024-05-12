В челябинском городе мужчина обокрал родственницу

В Копейске Челябинской области 41-летний мужчина обокрал свою 28-летнюю родственницу. Из дома девушки он вынес два телевизора, а вырученные деньги потратил на алкоголь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
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