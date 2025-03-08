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´Сладкое´ путешествие с Belavia прошло на фабрике ´Красный пищевик´.

´Сладкое´ путешествие с Belavia прошло на фабрике ´Красный пищевик´.

В преддверии Дня рождения авиакомпании Belavia ее сотрудники решили по программе лояльности разыграть между самыми преданными пассажирами билеты в увлекательное путешествие - в самое сердце пастило-мармеладного производства, на фабрику ´Красный пищевик!´29 счастливчиков (в честь 29-летия компании!) прибыли на предприятие 3 марта, где для них в комп .

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