´Сладкое´ путешествие с Belavia прошло на фабрике ´Красный пищевик´.

В преддверии Дня рождения авиакомпании Belavia ее сотрудники решили по программе лояльности разыграть между самыми преданными пассажирами билеты в увлекательное путешествие - в самое сердце пастило-мармеладного производства, на фабрику ´Красный пищевик!´29 счастливчиков (в честь 29-летия компании!) прибыли на предприятие 3 марта, где для них в комп .