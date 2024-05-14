Песков: Дания и Швеция должны обратить внимание на слова Деркача о взрывах на СП

Заявление политика Андрея Деркача о причастности украинцев к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должно заинтересовать Данию, Швецию и другие страны, занимавшиеся расследованием.
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