Нечеткое зрение у 39-летней женщины выявило опухоль мозга: клинический случай

Проблемы с нечетким зрением могут указывать на серьезные неврологические заболевания. В одном из клинических случаев, описанных иранскими офтальмологами из Медицинского университета Машхада, 39-летняя женщина обратилась с жалобой на ухудшение зрения, которое длилось около двух месяцев.