Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Власти Крыма хотят осудить Хрущева за передачу полуострова Украине

Власти Крыма хотят осудить Хрущева за передачу полуострова Украине

Семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан указ о передаче Крымской области Власти Крыма обратились в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", пишет "Парламентская газета".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДШ
Дмитрий Шершов
Даааа! видно плохи дела  созгами
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх