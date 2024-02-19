Власти Крыма хотят осудить Хрущева за передачу полуострова Украине

Семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан указ о передаче Крымской области Власти Крыма обратились в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", пишет "Парламентская газета".