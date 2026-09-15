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Царьград

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UPI: Супруги из Мичигана выиграли 136,6 тысячи долларов по ошибке

UPI: Супруги из Мичигана выиграли 136,6 тысячи долларов по ошибке

Пара из Мичигана случайно выиграла 136,6 тысячи долларов в лотерею Club Keno. 78-летняя женщина и её муж, купившие билет на встрече выпускников, случайно использовали его повторно в баре.

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