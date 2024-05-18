Власти Грузии назвали вмешательством в дела страны участие глав МИД в митинге

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге в Тбилиси против закона об иноагентах является вмешательством в дела страны.