Власти Грузии назвали вмешательством в дела страны участие глав МИД в митинге

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге в Тбилиси против закона об иноагентах является вмешательством в дела страны.
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