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Газета.ру

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В Ярославле 79-летний пенсионер ушел за грибами и пропал

В Ярославле 79-летний пенсионер ушел за грибами и пропал

В Ярославской области седьмой день ищут 79-летнего грибника из ростовского СНТ «Механизатор». Об этом сообщает 76.

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