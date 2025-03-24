Фигуристка Трусова поделилась фото с округлившимся животом

Совсем недавно стало известно, что спортсменка ждёт ребёнка.Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, фигуристка и уроженка Рязани Александра Трусова в своём telegram-канале поделилась снимком округлившегося живота.
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