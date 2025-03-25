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Царьград

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Запорожская АЭС готова возобновить электропоставки на Украину, ждет решения

Запорожская АЭС готова возобновить электропоставки на Украину, ждет решения

Запорожская АЭС готова возобновить поставки электроэнергии на Украину при одобрении российского руководства, сообщил директор станции Юрий Черничук.

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