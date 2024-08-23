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Тульские новости

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Итоги третьего дня Кубка губернатора Тульской области

Итоги третьего дня Кубка губернатора Тульской области

В Туле и Новомосковске продолжается розыгрыш Кубка губернатора Тульской области по хоккею. «Тульские новости» расскажут о результатах третьего дня соревнований и делятся расписанием игр на сегодняшний день.

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