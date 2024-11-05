Автомобиль Volkswagen Touareg сбил пешеходов на перекрестке в Екатеринбурге

Накануне вечером в Екатеринбурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого была 59-летняя женщина, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пересечении улиц Луначарского и Карла Маркса.
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