«Софтлайн» сообщил о погашении Беларусью части облигаций из портфеля компании

ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявил о погашении Республикой Беларусь части выпущенных облигаций, имеющихся в портфеле ценных бумаг компании.
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