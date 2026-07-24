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Сенатор Волошин: в ЕС начинает формироваться коалиция «средних держав»

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в комментарии «Ленте.ру» заявил о формировании в Евросоюзе коалиции «средних держав», которые всё активнее настаивают на учёте своих национальных интересов — это происходит на фоне обсуждения 21‑го пакета антироссийских санкций.

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