Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в комментарии «Ленте.ру» заявил о формировании в Евросоюзе коалиции «средних держав», которые всё активнее настаивают на учёте своих национальных интересов — это происходит на фоне обсуждения 21‑го пакета антироссийских санкций.