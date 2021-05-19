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Влиятельный челябинский риелтор высказался о своем банкротстве

Влиятельный челябинский риелтор высказался о своем банкротстве

Кредиторы банкротят не только Арсена Унаняна, но и одну из его фирм Директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» (ГП) Арсен Унанян прокомментировал информацию о судебном процессе, где рассматривают иски о его личном банкротстве.

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