Собянин: наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги

Линии МЦД в перспективе свяжут Москву со столицами соседних регионов.На заседании Мосгордумы, посвященном ежегодному отчету правительства Москвы о работе за год, мэр Сергей Собянин рассказал о перспективах развития рельсового транспорта - метро и Московских центральных диаметров.
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