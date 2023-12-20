Собянин: наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги

Линии МЦД в перспективе свяжут Москву со столицами соседних регионов.На заседании Мосгордумы, посвященном ежегодному отчету правительства Москвы о работе за год, мэр Сергей Собянин рассказал о перспективах развития рельсового транспорта - метро и Московских центральных диаметров.