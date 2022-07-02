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Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил о готовности обсудить инициативу СКР о конфискации имущества чиновников

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил о готовности обсудить инициативу СКР о конфискации имущества чиновников

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что в нижней палате парламента готовы обсудить инициативу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести конфискацию имущества чиновников, уличенных в коррупции.

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