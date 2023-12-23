В США отстранили командира эскадрильи самолётов РЭБ E/A-18 из-за «потери способности командовать»

В Военно-морских силах США отстранили от должности командира эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) E/A-18G Growler Уильяма Коултера из-за «потери уверенности в своей способности командовать».
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