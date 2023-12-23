Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В США отстранили командира эскадрильи самолётов РЭБ E/A-18 из-за «потери способности командовать»

В США отстранили командира эскадрильи самолётов РЭБ E/A-18 из-за «потери способности командовать»

В Военно-морских силах США отстранили от должности командира эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) E/A-18G Growler Уильяма Коултера из-за «потери уверенности в своей способности командовать».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх