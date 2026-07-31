Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ракетный удар по Киеву: уничтожен завод ИИ-дронов американского производителя

Ракетный удар по Киеву: уничтожен завод ИИ-дронов американского производителя

Удар пришёлся на объект, где собирали высокоточные дроны так называемого «глубокого поражения». Их ключевая особенность — автономные системы наведения, способные функционировать даже при полном подавлении спутниковых и радиосигналов средствами РЭБ.

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