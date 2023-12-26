NQ! Making Moves On 1 minute chart with Quant E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI:NQ1! Thescalptrader Where it paints getting 2-1 and 3-1's awesome little indicator if used correctly and a little longer hold times then short term scalps.
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