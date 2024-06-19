Жительница Ленобласти узнала о беременности во время родов

Женщина родила прямо в машине «скорой». Жительница Ленобласти родила ребенка в машине «скорой». При этом женщина не догадывалась, что находилась в положении, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на сообщение медиков в группе в соцсети «ВКонтакте».
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