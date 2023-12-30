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Россия добивает военную промышленность Украины

Россия добивает военную промышленность Украины

Эксперты назвали цели массированного удара вооруженных сил России по Украине @ t.me/dsns_telegram Tекст: Илья Абрамов,Анастасия Куликова «Столько целей на наших мониторах давно не было» – так в ВСУ описали масштаб массированного удара ВС России по военным и промышленным объектам на территории противника.

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