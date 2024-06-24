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Фонд капремонта Подмосковья открыл программу обучения для участников СВО

Фонд капремонта Подмосковья открыл программу обучения для участников СВО

Участникам СВО из Подмосковья помогут освоить новые профессии в сфере ЖКХ. Фонд капитального ремонта Московской области провел образовательную программу для слушателей кафедры регионального министерства ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ.

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