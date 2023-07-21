Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    Странно... тут под домашний арест помещают воров которые крадут бюджет области,  детей мажорчиков которые на брендово...Следствие попроси...
  • HotRS
    Он, как любитель реконструкций, оторвался от действительности и не понял, что игры закончились.Следствие попроси...
  • Galina
    Непонятно почему он все это сказал? Ведь понимал, что ему  грозит!Следствие попроси...

«Известия»: в России изменят систему оплаты ЖКУ, появятся специальные счета для оплату услуг

«Известия»: в России изменят систему оплаты ЖКУ, появятся специальные счета для оплату услуг

В России изменят систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по поручению заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина уже занимается разработкой систему специальных счетов для сбора на них платы граждан за ЖКУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх