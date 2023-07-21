«Известия»: в России изменят систему оплаты ЖКУ, появятся специальные счета для оплату услуг

В России изменят систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по поручению заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина уже занимается разработкой систему специальных счетов для сбора на них платы граждан за ЖКУ.