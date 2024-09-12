Си Цзиньпин призвал передавать лучшую традиционную культуру Китая из поколения в поколение

Сиань, 11 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность развития чувств уважения и любви к китайской цивилизации, призвав передавать лучшую традиционную культуру Китая из поколения в поколение.
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