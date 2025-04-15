Финдиректор ГК «Самолет» рассказала о противоречиях между застройщиками и УК

В крупном бизнесе неизбежны противоречия между подразделениями. CFO ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью финансисту Игорю Шимко объяснила, как управляющие компании и девелоперы взаимодействуют друг с другом и почему иногда их цели расходятся.
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