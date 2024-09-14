Пушистый гений: кошка спасла хозяйку, постоянно трогая ее грудь в месте, где росла опухоль

52-летняя британка Сайма Афзал была очень озадачена тем, как внезапно изменилось поведение ее кошки. Пушистая Кэт вдруг начала постоянно забираться к хозяйке на грудь и лапками нажимать на одно и то же место.
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