20+ ситуаций, которые откровенно демонстрируют всю подноготную семейной жизни

Почти все сказки заканчиваются счастливой свадьбой, а вот что было потом, история умалчивает. Но именно тогда магию первой влюбленности сменяют будни семейной жизни, и вот тогда и начинается самое интересное — ссоры и примирения, курьезы и компромиссы, придирки и притирки, и одолеть все это помогает лишь любовь и чувство юмора.