Девять игроков подписали контракт с «Мактааралом»

«Мактаарал» объявил о подписании контракта с девятью игроками. Это – Галымжан Кенжебек, Ринат Джуматов, француз Билал Себаихи, таджик Шериддин Бобоев, россиянин Егор Потапов, молдовананин Артем Розгонюк, белорусы Руслан Юденков и Павел Чикида, бразилец Алекс Бруно.
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