Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после крупного пожара, который произошел на петербургском складе компании Wildberries.
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