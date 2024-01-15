Телеведущая Орлова ответила на обвинение в публикации кадров с «голой» вечеринки

Бывшая солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова своей странице в Instagram* ответила на обвинение в съемке «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, после которой у многих звездных участников начались проблемы.
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