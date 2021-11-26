Бизнесменам могут разрешить перевод личных фондов в российские офшоры

Минэкономразвития планирует разрешить бизнесменам регистрировать в так называемых русских офшорах — специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке — личные фонды и трасты, стоимость активов под управлением личного фонда не может быть менее 5 млрд рублей, собственность должна представлять собой недвижимость за рубежом, паи в иностранных юрлицах, ценные бумаги, средства в иностранных банках; переводить в САР такие структуры, действующие в качестве «кошельков» для состоятельных людей, смогут исключительно иностранные граждане; россияне, а также лица со вторым гражданством в документе не упомянуты, пишут «Ведомости», ссылаясь на проект поправок министерства к закону «О международных компаниях и международных фондах».