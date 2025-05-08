Каким могло быть паровое судно Герона?

«Пароход Герона» – рисунок Ангуса Макбрайда «…или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма…»Книга Премудрости Соломона, 11:19 Альтернативная история Древнего мира в художественных образах и картинах.
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