БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Каким могло быть паровое судно Герона?

Каким могло быть паровое судно Герона?

«Пароход Герона» – рисунок Ангуса Макбрайда «…или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма…»Книга Премудрости Соломона, 11:19 Альтернативная история Древнего мира в художественных образах и картинах.

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