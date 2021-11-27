"Турбо-рывок": 2 знака зодиака совершат ракетный взлет в карьере в ближайшие дни

"Турбо-рывок": 2 знака зодиака совершат ракетный взлет в карьере в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которые лихо взберутся на карьерный пьедестал в ближайшие дни. Представители двух созвездий окажутся в кресле начальника, причем вполне заслужено.

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