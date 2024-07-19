Генерала Шамарина отстранили от должности

т. Вот вы на прошлой неделе заявляли о своей честности и отсутствии замешательства в коррупционных делах, однако данные проверки говорят об обратном. Проверка показала, что некоторые много утаивают от глаз и ушей как простого народа, так и следственных органов. Отдельные лица имеют громадное имущество, которое невозможно приобрести за десятилетия честной и упорной службы. Дворцы на рублевке стоят десятки млрд, откуда такие деньги? Вы все молчите, заявляя, что всё нажито честным путем. Но наша проверка показывает, что вы курируете различные вопросы для бизнеса, выгодные для предпринимателей, а не для народа».Молодец! Ещё бы не хватало проверить весь состав ГД на предмет личного обогащения не совместимого с доходами! Сразу в Лефортово камер не хватит для этих "честных" "слуг народа"!

Людмила Лиханова

У депутатов зарплата должна быть как средняя ро России и без всяких льгот. Они хоть с большими ЗРЯ ПЛАТАМИ хоть с малыми все равно будут пользоваться и лоббировать чьи-то интересы. Но, по крайней мере, освободившиеся ОГРОМНЫЕ деньги можно направить на лечение детей, а не собирать по копейкам с и так небогатых , но жалостливых граждан и на поддержание жизни пенсионеров которые, судя по всему, нужны только в период выборов, а потом кинут 1000 рублей, а цены на ЖКХ и продукты взвинтят до небес. и оставляют пенсионеров экономить на еде и еле сводить концы с концами, ну кроме военных пенсионеров. Хотя и там БАРДАК: гражданским пенсионерам индексируют в начале года, а военным в конце года да еще и на меньший процент. Но ведь у военных пенсионеров старых и ушедших в мир иной остаются жены которым начисляют по очень странной системе пенсию по потере кормильца. И далеко не у всех мужья были высшими офицерами. Да, у них немного выше, чем у гражданских, но индексации также в конце года и ниже. Так что в МО еще пахать и пахать как и ГОСДУРЕ. УДАЧИ РЭМБОВИЧУ, ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕЙ ОХРАНЫ.