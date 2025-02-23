Треть россиян считает достаточным двух экзаменов для сдачи ОГЭ

23 процента уверены, что экзамены по выбору нужно отменить для всех Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей старшеклассников о необходимости сдавать обязательные экзамены после окончания 9 класса, пишет ТАСС.
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