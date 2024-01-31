«Научитесь ценить себя, и всё будет хорошо»: ELSEA рассказала о новой песне, моде и стиле

Сегодня наш гость — молодая, но уже успевшая заявить о себе певица ELSEA. В своих творческих проектах девушка сочетает мелодику, искренность и глубину текстов, создавая уникальное звучание, которое находит отклик у слушателей разных возрастов и музыкальных предпочтений.