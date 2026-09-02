В Алматы проходит видеоконкурс с призовым фондом 7,5 млн тенге

В Алматы проходит республиканский конкурс видеоконтента «Аспан таулы Алматы!». Прием заявок продлится до 10 сентября, общий призовой фонд составляет 7,5 млн тенге, передает inAlmaty.
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