Эндокринолог Таныгина объяснила, откуда берется зверский аппетит и как его контролировать

Необузданный аппетит — в большинстве случаев проблема, имеющая эндокринные корни. Есть, конечно, варианты, когда срываются люди, сидящие на строгой диете или заедающие стресс, но и в этих ситуациях без эндокринологии не обходится.
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