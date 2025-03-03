Под Петербургом построят мини-город

Проект обойдется в 70 млрд рублей. В Ленинградской области запускают крупнейший в регионе проект. Планируется построить «мини-город» стоимостью более 70 млрд рублей и площадью почти 60 га, пишет «Деловой Петербург».
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