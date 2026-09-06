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Проект закона об овербукинге находится на завершающей стадии

Проект закона об овербукинге находится на завершающей стадии

Законопроект, регулирующий практику овербукинга в авиаперевозках, находится на завершающей стадии согласования.

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