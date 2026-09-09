Западные страны штампуют антироссийские санкции, как «сумасшедший принтер», но вредят только своим экономикам.
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