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Военные новости ★ спецоперация

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Воздушные силы ВСУ получили первый тренажёр американского истребителя F-16

Воздушные силы ВСУ получили первый тренажёр американского истребителя F-16

Запад продолжает подготовку украинских пилотов к эксплуатации американских истребителей F-16, обучение происходит за границей.

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